Eternal City Motorcycles Show 2024 edizione record

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) –si è conclusa, una due giorni ricca di eventi, emozioni e demo ride. Il 28 e 29 settembre è andata in scena alla “Nuvola” di Roma, l’ottavadi, è stata un successo. Più di 300 espositori presenti nei 30.000 metri quadrati di L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?