Elezioni Emilia Romagna Renzi Iv | I nostri simboli e candidati per de Pascale non accettiamo veti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bologna, 1 ottobre 2024 – Matteosceglie de. “Ho parlato ieri con il candidato del centrosinistra alla RegioneMichele de– ha spiegato Matteoin una nota –. Italia Viva è già in maggioranza in questa regione sostegno di Bonaccini prima e di Priolo dopo. Abbiamo un assessore e tre consiglieri che hanno lealmente sostenuto il centrosinistra dagli attacchi delle opposizioni di destra e di M5s”. "Alle regionali – aggiunge – ci presenteremo a fianco di decon ie con il nostro simbolo, come già concordato. Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Ma non sulla pelle dell', terra che già formalizzato la coalizione. Noi ci saremo, con il nostro simbolo e i. Non mettiamonei confronti dei grillini anche se hanno fatto l'opposizione a Bonaccini.