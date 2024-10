Daniela Melchior si aggiunge al cast del reboot di Anaconda

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’astro nascentesi è aggiunta alin costruzione di, ildel cult datato 1997. Il film originale è diventato un piccolo cult negli anni novanta, riconosciuto dagli appassionati e premiato dal botteghino americano. Sony Pictures ha consegnato nelle mani di Tom Gormican sia la sceneggiatura (sarà co-scritta con Kevin Etten) e regia oramai già da tempo. Con Jack Black e Paul Rudd già ingaggiati (qui la notizia), iling del nuovosembra aver messo le mani su Daniel, attrice in rampa di lancio, dopo aver preso parte a numerosi film di successo (The Suicide Squad: Missione Suicida su tutti). La notizia è stata riportata in rete da Bloody Disgusting. In cabina di produzione spiccano, invece, i nomi di Brad Fuller e Andrew Form attraverso la loro casa di produzione Fully Formed.