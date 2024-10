Colori e vita in via Beroldo | Uno spazio per le scuole Ma hanno tolto i posti auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una via di transito pertrasformata in area pedonale e indi aggregazione per i bambini e i ragazzi delle. A due passi da piazzale Loreto, viaè una di quelle “Piazze Aperte” riqualificate dal comune, una strada di circa 200 metri colorata con forme blu, gialle e rosse, e solcata un po’ ovunque da panchine, rastrelliere, alberelli e anche da due tavoli da ping pong. Da un lato un murales abbellisce le mura del liceo Carducci; dall’altro lato gli operai stanno verniciando la facciata dell’istituto comprensivo Simona Giorgi con un gigantesco dipinto dedicato alla dea Atena. "La via è cambiata in meglio: qui i ragazzi si fermano a parlare, a studiare, a giocare e a fare merenda", racconta Giovanni Veneruso, che lavora al Carducci. "È un sano punto di aggregazione", aggiunge Carmen Latino, che vive vicino.