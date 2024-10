Cern Mattarella | Motore progresso linguaggio universale che supera barriere

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sergioalla cerimonia del 70° anniversario del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare (), in corso a Ginevra. “Intervengo volentieri a questo 70° compleanno deldiscientifico, ed esempio di quanto ildella scienza significhi apertura,mento delle”, ha detto il presidente della Repubblica. “Una circostanza ben chiara al gruppo di scienziati che, negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, promosse l’istituzione del, divenuto, nel tempo, oltre che un centro di ricerca di eccellenza, una rete che unisce diecimila ricercatori e centinaia di università nel mondo”, ha aggiunto. La creazione delè stata “uno sguardo al futuro, una scommessa di speranza per un’Europa che, uscita dilaniata dalla guerra, aveva visto anche piegare la scienza al servizio di cause contro l’umanità.