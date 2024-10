AVEVA 58 ANNI Addio a Mutombo colosso e campione dal cuore d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ben 3.289 stoppate in diciotto stagioni Nba – solo Hakeem Olajuwon ne ha collezionate di più – otto convocazioni all’All Star Game, per quattro volte eletto difensore dell’anno, per due miglior rimbalzista della lega. Numeri che raccontano di una straordinaria carriera, ma Dikembe(nella foto), morto ieri a 58vinto da un tumore al cervello, era molto altro. Tanto spietato sotto il proprio canestro fermando i tiri avversari – dopo ogni ‘blocked shot’ faceva il gesto del no con il dito e diceva ‘not in my house’, come dire ’non a casa mia qui, non si passa’ – fuori dal campo era un vero filantropo. Con una fondazionecreato dal nulla un ospedale da 300 posti letto nel suo Paese, per i fanssolo sorrisi e abbracci. Giocò con Denver, Atlanta, Philadelphia, New Jersey, New York e Houston. Ora tutto il basket lo piange: era un gigante buono, inimitabile.