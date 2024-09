Zucchero & co l’impronta della dolcezza | il laboratorio Eridania a BergamoScienza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lo sapevate che anche gli zuccheri sono carboidrati come quelli contenuti nel pane o nella pasta? Ma allora quante diverse tipologie diesistono? Basta un piccolo cambiamento nella struttura molecolare ed ecco che si passa, ad esempio, dal glucosio al fruttosio e a una diversa funzione metabolica. E allora che cosa rende speciale il saccarosio, loalimentare più comune? Sono queste alcune delle tematiche che verranno affrontate a “; co –”, ilsul mondodolcificazione che, in collaborazione con Cooperativa Ossigeno, presenterà alla XXII edizione di, primo festival di divulgazione scientifica in Italia in programma a Bergamo fino al 13 ottobre 2024.