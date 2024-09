VIDEO Alinghi la scuffia in allenamento e il recupero della barca in mare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un contrattempo che si sarebbe voluto evitare. Nelle acque di Barcellona la scena è tutta per la FinaleLouis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in questione stabilirà l’avversaria del Defender, Emirates Team New Zealand, nel Match Race37ª America’s Cup. Il confronto tra il Challenger of Record (Ineos Britannia) e i vincitoriPrada Cup 2021 (Luna Rossa Prada Pirelli) sta regalando non poche emozioni e la partita è ancora decisamente aperta. Tuttavia a meritare attenzione è quanto accaduto a un altro team protagonistaChallenger Selection Series. Si parla diRed Bull Racing. Nel corso di una sessione di, si è verificata una: l’imzione svizzera si è ribaltata con vento forte edecisamente agitato.