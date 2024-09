Tutte le volte in cui Joaquin Phoenix ha fatto sudare freddo registi produttori e colleghi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Talentuoso, affascinante e complesso., considerato universalmente tra i migliori attori della sua generazione, è apprezzato dal pubblico e dalla critica per diversi ruoli, dallo spietato imperatore Commodo ne Il Gladiatore di Ridley Scott, fino al solitario e introverso Theodore Twombly, protagonista di Her, al fianco della futura consorte Rooney Mara e della voce di Scarlett Johansson. Dal tormentato cantante country Johnny Cash (Walk The Line) a Napoleone Bonaparte,ha saputo dare vita a personaggi intricati e tridimensionali, spigolosi e oscuri, portati sul grande schermo con grande maestria ed autenticità. Del resto, tra l’interprete e le parti da egli ottenute, spesso vi sono delle forti somiglianze a livello emotivo,re che ha contribuito alla credibilità delle sue performance.