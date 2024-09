Traffico Roma del 30-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul raccordo tra gli svincoli Salaria Casilina È tra la Salaria e l’Aurelia rallentamenti in via Trionfale Cassia Salaria sulla tangenziale est rallentamenti Largo tacchi Venturi arallentato sulla Ardeatina sulla Colomba i tuoi viadotto della Magliana da stamattina dalle 7 potature in Viale Tiziano da Piazza Apollodoro a Piazza Cardinal Consalvi viabilità modificata lavori Italgas anche in viale delle provincie da Piazzale delle Province a via Tiburtinadeviato su Viale Ippocrate e Tiburtina In collaborazione con Luce Verde infomobilità