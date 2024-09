Striscione a Pisa degli ultras Calabro | Il Comune sta facendo il massimo ma è il momento di accelerare i tempi Nuovo appello di tecnico e tifosi per lo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "30 settembre:, tic toc il tempo scorre". Con questo emblematicosabato aglidella Curva Nord Lauro Perini hanno fatto nuovamente presente all’amministrazione comunale la ’dead-line’ per il termine dei lavori di adeguamento dellodei Marmi alla serie B, da lei stessa formulata, che scade proprio oggi. "Ringraziamo per l’ospitalitàe i suoi ultrà" si leggeva in un altrodella tifoseria organizzata. Gli stessi concetti sono stati espressi a chiare lettere dalAntonio(nella foto) in sala stampa. "L’aspetto che mi preme sottolineare è ringraziare l’ospitalità diper quello che hanno fatto sinora. Ci siamo sentiti a casa ma adesso è ora di tornare a casa nostra prima possibile anche solo per fare gli allenamenti.