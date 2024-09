Stop al Telemarketing selvaggio | al via il Codice di condotta Orari e sanzioni per le chiamate

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ entrato in vigore lo scorso 28 settembre ildiper le attività die teleselling, varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Tra le misure attive, nuovi obblighi per società committenti e call center,per chi viola la privacy di cittadini e cittadine, obbligo disolo da numeri identificabili, ed esclusivamente inprestabiliti, festivi esclusi. Un provvedimento che mira a superare tutti i limiti del registro delle opposizioni, a cui milioni di italiani si erano già iscritti, continuando però a ricevere stalking telefonico continuo.