Sinner-Lehecka oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikaffronterà Jirinei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale cinese. Negli ottavi il numero uno del ranking mondiale ha rimontato un set di svantaggio al lucky loser russo Roman Safiullin. Stesso discorso anche per il top quaranta ceco, che alla fine è riuscito ad avere la meglio nei confronti del qualificato spagnolo Roberto Bautista-Agut. Tra i due giocatori, annoverando anche quello disputato a livello Challenger nel 2019, si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche si trova in vantaggio per 2-0 e partirà largamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.