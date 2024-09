Rendetevi conto Selvaggia Lucarelli scopre i fatti su Beatrice Luzzi e ci va giù pesantissima

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 30 settembre 2024) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, una vicenda personale condivisa in diretta daha scatenato una valanga di polemiche sui social. In chiusura di puntata, l’opinionista ha preso la parola per raccontare un episodio molto delicato della sua vita: la sua ex suocera, in condizioni critiche, era prossima alla morte.ha voluto dedicarle un pensiero in diretta, un gesto che ha generato critiche e dibattiti online. Nonostante le risposte pubbliche sia da parte dellache del suo ex marito Alessandro, le polemiche non si sono placate, alimentate ulteriormente dal pubblico sui social. A gettare benzina sul fuoco è stata anche, che ha espresso il suo parere sull’episodio tramite il suo profilo Instagram.