Quando la supercar diventa modellino ecco la Ferrari 12Cilindri in scala 1 | 8 by Amalgam

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per chi non si potesse permettere di spendere gli oltre quattrocento mila euro che servono per acquistare una(di cui nei prossimi giorni proporremo un test drive), esiste anche un unin1:8 dell’ultima delle Rosse: è prodotto dae venduto alla modica cifra di 18.220 dollari, un prezzo non dama comunque da auto vera. Ne saranno realizzate 199 unità con carrozzeria coupé e altrettante cabriolet. Non solo, per gli esemplari fatti su misura, il prezzo di listino potrebbe salire a oltre 25 mila dollari. Per raggiungere il livello di perfezione di questa “miniatura”, sono stati utilizzati i disegni tecnici forniti dalla stessa. Ne consegue che il livello di cura del dettaglio sia non meno che maniacale: ad esempio, la replica inpresenta la stessa tonalità di vernice “Rosso Imola” utilizzata sull’auto reale.