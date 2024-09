Pescara-Carpi oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Adriatico valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La formazione abruzzese di Silvio Baldini, dopo aver vinto lo scontro di vertice contro l’Entella, ha intenzione di consolidare il proprio primato in classifica con un altro successo., come seguire il match La compagine emiliana, dal suo canto ha ottenuto quattro risultati utili nelle ultime cinque sfide e spera di portare via dei preziosi punti anche da questa ostica trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 30 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.