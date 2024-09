Napoli primo in classifica la visione di Corbo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024)-Monza, il giorno dopo: di seguito il commento di Antoniotratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Serata di estate tardiva da ricordare, minuto 22 della sesta partita, 477 di questo campionato che scorre tra rimorsi e riscatto annunciato. La faccia di Aurelio De Laurentiis che stenta ad illuminarsi, quando finalmente segna Politano e riporta ilalposto. Sembra segnato da sofferenze vissute con dignità nei mesi del suo tormento. Il tempo come la luce in fondo ai tunnel più buio gli fa trovare accanto il testone lucido, nascosto e incappucciato di Luciano Spalletti, in missione come Ct della Nazionale. De Laurentiis in un attimo di sconforto organizzò una conferenza per convincere l’ambiente che l’improvvisa notte delera cominciata proprio con l’addio di Spalletti, fuggito per amore della città, secondo la sua graziosa versione.