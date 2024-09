Napoli Conte emoziona tutti | l’annuncio lascia senza parole

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Antonio, dopo il match vinto dal suocontro il Monza, ha rito delle dichiarazioni molto importanti. Dopo aver pareggiato contro la Juve una settimana fa, ilè tornato al successo questa sera. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Monza di Alessandro Nesta. A sbloccare il risultato è stato Matteo Politano, mentre la rete del raddoppio è stata realizzata da Kvaratskhelia. Grazie a questa vittoria, ilè tornato ad essere primo in classifica. Questo, di fatto, non accadeva dai tempi dello scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Proprio per buttare un po’ d’acqua sul fuoco dei facili entusiasmi, Antonioha rito delle importanti dichiarazioni in conferenza stampa.