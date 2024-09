Moglie e moglie La famosa si è sposata | abiti fantastici e location da sogno in Sardegna per la cerimonia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Abbiamo detto SÌ! Grazie @tiffanyandco per lo splendido anello e a Bob Iger e all’incredibile team di Disneyland @disneyweddings per aver realizzato questa magica sorpresa!”. Così nel febbraio del 2023 la coppia aveva annunciato il matrimonio. Una foto con le due mani che si stringevano, un bellissimo anello di fidanzamento, e un loro bacio. Gli auguri erano stati migliaia e ieri, sabato 28 settembre, le due sono convolate a nozze. Il loro matrimonio arriva due anni dopo che la loro relazione era stata resa pubblica nel giugno 2022 con una foto delle due e una didascalia del suo account Instagram: “Pensavo di cercare un principe Disney ma forse ciò di cui avevo davvero biper tutto questo tempo era una principessa Disney #loveislove”, si leggeva a corredo del posto in cui le due facevano coming out. >> “Eccolo il vero matrimonio”.