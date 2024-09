Mentre passeggiano trovano cadavere in un auto | è giallo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) A Pescara, nella mattinata di lunedì 30 settembre, un terribile ritrovamento in viale Pindaro: ildi un uomo di 67 anni è stato trovato all’interno di una Fiat Punto parcheggiata a bordo strada. Alcuni passanti, intorno alle 7:30, si sono accorti dell’uomo accasciato sui sedili anteriori dell’e, inizialmente, hanno pensato che stesse dormendo. Avvicinandosi, però, hanno realizzato la gravità della situazione e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.Leggi anche: Luigi ucciso a colpi di pistola in pieno centro: panico in strada, chi è la vittima All’arrivo del personale medico del 118, purtroppo, non c’era più nulla da fare e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della morte. La vittima è stata identificata come un residente della città.