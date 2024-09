Mancalamaro le novità dell’ultimo quadrimestre 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) La casa editricepresenta le sue uscite per tutto l’ultimodel. Spoiler per il Lucca Comics?– DONUTS Donuts è un gioco tattico per 2 giocatori in cui lo scopo è allineare 5 ciambelle del proprio colore in verticale, orizzontale o diagonale. La vittoria può sembrare facile, ma ogni azione è fondamentale per non dare il sopravvento all’avversario. Il vostro obiettivo è allineare le ciambelle senza dare all’avversario la possibilità di ribaltare la partita inserendosi nella vostra linea.Donuts offre ai giocatori partite tese e cerebrali, con una buona ottimizzazione e comprensione dello spazio e dei vincoli del tabellone modulare.La rigiocabilità è infinita e le partite sono sempre brevi e ricche di colpi di scena.