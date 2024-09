Luna Rossa-Ineos Britannia 3-3 | altra grande reazione la barca italiana impatta la serie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha dettato legge nella gara-6 della finale di Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha prontamente reagito dopo la sconfitta rimediata a inizio pomeriggio controa causa di una brutta partenza e ha dominato il secondo confronto di giornata nelle acque di Barcellona. James Spithill sono scattati in maniera brillante e hanno poi fatto la differenza nel secondo lato di bolina, surclassando gli avversari con unadi virate brillanti e guadagnando il vantaggio necessario per controllare la situazione in una regata disputata sotto un vento che soffiava a 17-18 nodi e che ha portato il comitato a fare percorrere otto tratti (quattro di bolina e quattro di poppa). Al traguardo il distacco è di diciassette secondi.