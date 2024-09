Liz Parrish e BioViva | la frontiera della longevità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lizè una figura chiave nel mondobiotecnologia moderna, nota soprattutto per il suo ruolo di CEO di, un’azienda che mira a rivoluzionare il campomedicina anti-invecchiamento attraverso terapie genetiche all’avanguardia.ha guadagnato attenzione globale per il suo approccio innovativo e, talvolta, controverso, nel campoumana. Così Liz, CEO dell’azienda, ha acquistato una notevole popolarità diventando uno dei personaggi chiave nellabiotecnologia moderna. Liz, foto Youtube Screenshot – VelvetMagChi è Liz? Lizè una sostenitrice dell’usotecnologia genetica per combattere il processo di invecchiamento e le malattie correlate.ha spesso descritto l’invecchiamento come una “malattia” che può e deve essere trattata, simile a qualsiasi altra patologia.