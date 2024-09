Juve si lavora a riscattare Conceicao Intanto occhi su David

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Torino, 30 settembre 2024 – Unapronta ad alzare ulteriormente il livello. Cristiano Giuntoli vuole allestire un ciclo vincente, anche se i dati a bilancio sono ancora in rosso, 900 milioni persi dal 2017 a oggi, e per farlo l'intenzione è migliorare la qualità. Servono però investimenti e i bianconeri puntano a farli soprattutto in attacco. La partita di Genova ha messo in mostra le doti di Francisco, che laha prelevato in prestito oneroso dal Porto, ma in generale l’idea è di investire anche su una punta centrale per valutare più serenamente la situazione di Dusan Vlahovic. Giuntoli pronto a intervenire ancora. Si cerca la conferma diE’ mancato tanto Franciscoin quella porzione di calendario in cui laha fatto fatica a segnare.