Incidente con la Bianchina d’epoca morto il campione di bocce Giancarlo Pezzolato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Reggio Emilia, 30 settembre 2024 – Stava probabilmente andando a caccia alla guida di una storicagialla, verso la periferia di Campagnola, il paese dove abitava. Improvvisamente, verso le 7 di ieri, per cause al vaglio dei carabinieri, la sua auto si è scontrata con una Renault Clio con a bordo un uomo di 34 anni abitante a Cadelbosco Sopra. Su un tratto rettilineo della strada provinciale 30, ovvero la circonvallazione del paese, in quel momento semideserta, si è verificato il tamponamento tra la Clio e l’Autobianchi. Non è chiaro se la storica vettura gialla dovesse svoltare verso sinistra, fermandosi di colpo all’altezza di viottolo, oppure se il conducente abbia avuto un improvviso malore. Di certo si è verificato il violento scontro, con le due vetture finite nel fossato: laa sinistra, la Clio a destra.