Inchiesta ultras Abodi | Rafforzare il Daspo Società collaborino nella prevenzione

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ci sono strumenti che vanno rafforzati, come il, e la sua tracciabilità nel tempo, oltre all’uso della tecnologia attraverso una biometria che consenta la riconoscibilità, trovando l’intesa con l’autorità per la privacy perché l’interesse pubblico abbia il sopravvento. Deve aumentare anche la collaborazionee nell’alfabetizzazione al tifo. Alcunelo stanno facendo bene, altre meno”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, commentando i numerosi arresti didi Inter e Milan per infiltrazioni mafiose. “Ma c’è un altro strumento, come il ritiro del gradimento da parte dei club – ha detto ancora il ministro –. Persone che si macchiano di alcuni reati che appartengono a giri malavitosi non sono graditi allo stadio. Il segnale è semplice, togliere il gradimento ai delinquenti”.