Il Castello si spegne E il Chieti lo punisce

(Di lunedì 30 settembre 2024) 1 CASTELFIDARDO 0 (4-3-3): Mercorelli 6.5, Cordova 6 (26’ st Casciano 6), Forgione 6.5 (35’ st Donsah 6), Di Paolantonio 6.5 (19’ st Balic 6/ 43’ st Della Quercia SV), Fall, Schiavino 6.5, Ceccarelli 6.5 (19’ st Gibilterra 7), Oddo 6, Tourè 7.5, Caiazza 6, Guerriero 6.5. A disp.: Servalli, Sini, Di Matteo, Didio. All.: Ignoffo 6.5 CASTELFIDARDO (4-4-2): Elezaj 6.5, Morganti 6 (32’ st Bucari 6), Fabbri 6.5, Gambini 5.5, Imbriola 6, Boccaccini 6.5, Constanzi 6 (40’ st Ausili sv), Miotto 5.5 (21’ st Guella 6), Nanapere 5.5, Baldini 6 (36’ st Barconi sv), Caprari 6 (24’ st Cotugno 6). A disp.: Osama, Garbattini, Castorina, Fossi. All.: Giuliodori 6 Arbitro: Tagliaferro di Lovere 6. Rete: 38’ st Gibilterra. Note – Recupero 1’ pt, 5’ st. Calci d’angolo 4-5 per il Castelfidardo. Ammoniti: Morganti, Miotto (Ca).