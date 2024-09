Grande Fratello Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato | Helena desidera essere amata lui invece…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024)is on fire. Di recente la vincitrice del Gf Vip 7 ha commentato la vicinanza tra il bel 27enne milanese edPrestes, sua amica e compagna di avventura in quel di Pechino Express, mettendo in dubbio l’interesse dell’uomo nei confronti della modella brasiliana. (CLICCA QUI per leggere l’articolo). Attraverso un tweet pubblicato su X,ha parlato della Prestes e ha lanciato una sorta di accusa nei confronti diè istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perché molto fisica e sogna famiglia e figli., ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui.è istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perché molto fisica e sogna famiglia e figli., ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui.