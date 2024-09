Fisco il condono tombale 2018-2022 Arriva il ravvedimento nel Dl Omnibus

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il governo Meloni, attraverso il Dlche oggiin Senato, apre un nuovo capitolo nel rapporto tra le aziende e il. Via libera al concordato preventivo biennale per il 2024 e 2025. L'esecutivo per convincere i 4,5 mln di persone potenzialmente interessate a questo provvedimento ha deciso di permettere alle partite Iva di regolarizzare a buon mercato — un vero e proprio "" secondo le opposizioni — le somme evase nel periodo. Lo prevede un emendamento di maggioranza (firmato da Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, Massimo Garavaglia della Lega e Dario Damiani di Forza Italia) al decretoapprovato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Segui su affaritaliani.it