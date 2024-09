Elezioni in Austria chi ha vinto Cosa vuole il Partito della libertà e chi è il leader Herbert Kickl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vienna, 30 settembre 2024 – L’ha scelto l’estrema destra: leparlamentari di ieri hanno portato alla vittoria delguidato da Herbet, ex ministro dell’Interno tra il 2017 e il 2019. La sua lista ha conil 29,2% degli elettori che si sono recati alle urne, aumentando il proprio consenso del 13% rispetto alle scorse urne. Al secondo e al terzo posto, le forze di governo: ilpopolare del cancelliere uscente Karl Nehammer al 26,48% e ilSocialdemocratico al 21,05%. Non è tuttavia detto chediventi il prossimo cancelliere: per governare serve infatti il supporto di 92 parlamentari, mentre ilpuò contare solo su 58 eletti. L’attuale coalizione di governo uscente, che comprende anche i Verdi, ha confermato invece 108 deputati. Si attendono quindi le consultazioni.