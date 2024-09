Eleganti essenziali e funzionali sono le day bag di cui non potremo fare a meno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) La nuova stagione è appena stata augurata ed è tempo di buttarsi nello shopping per tutto ciò che ci accompagnerà nei mesi a venire. A cominciare, naturalmente, dall’accessorio più amato, desiderato e utilizzato. Vale a dire la borsa da giorno, quella che si porta al lavoro e che corre in nostro aiuto nei mille impegni della vita quotidiana. Un oggetto che oltre a essere bello e chic, deve avere una forma funzionale, pratica e comoda. Così come uno stile senza tempo che non stanchi con il passare dei mesi (e degli anni). Esattamente tutto ciò che possiedono le nuove tote bag autunno 2024 firmate dalle più prestigiose maison di moda. La tendenza, infatti, è molto chiara.