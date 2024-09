Costa 1 miliardo allo Stato il condono tombale per gli evasori che firmano il concordato preventivo La maggioranza approva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Altro che soldi freschi per le casse dello. Anche l’ultimopartorito dalla, come tutti i precedenti, costringe l’erario a rinunciare a una fetta importante delle risorse che avrebbe potuto recuperare: quasi 1. Per la precisione 212 milioni per il 2025, 267 per il 2026, 223 per il 2027, 176 milioni per il 2028 e 108 milioni 2029. Le cifre sono nero su bianco nell’ultima riformulazione dell’emendamento di FdI, Forza Italia e Lega al decreto Omnibus che offre alle partite Iva che aderiranno albiennale con l’Agenzia delle Entrate – l’accordo sulle tasse da pagare nei due anni successivi – una maxi sanatoria del nero fatto tra 2018 e 2022. La proposta di modifica è statata domenica dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, nel silenzio del governo che se ne è lavato le mani lasciando al Parlamento il lavoro sporco.