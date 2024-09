Classifica senza errori arbitrali 6 giornata serie A | Negati due rigori al Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’altrasegnata dagli, con proteste che arrivano da diverse piazze. Manganiello sotto accusa per dueal. Ancora unava per gli arbitri di Rocchi. E’ furia Lecce per la direzione di Zufferli a Milano. Non si lamentano i friulani ma è furia social per lo straordinario arbitraggio di Sacchi a Udine. Sbagliano pure Giua, Abisso e Rapuano. Disastroso Manganiello al Maradona. Ma sarebbe anche il caso che cronisti e moviolisti della prima e ultima ora, compresi i presunti tali specialisti che tanto impazzano anche sul web facessero pace con sé stessi, anche per essere più credibili e meno faziosi, prima di esprimersi su determinati episodi avvenuti sui campi di calcio.