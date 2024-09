Cittadinanza depositate le firme per il referendum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il segretario di Più Europa Riccardo Magi, insieme ad altri esponenti del comitato promotore delsulla, ha depositato in Cassazione leraccolte: 637.487. Gli altriche hanno già raggiunto le 500 milarichieste dalla legge, e che a gennaio dovranno superare il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale, sono: Jobs act e Autonomia differenziata. Sul Jobs act la Cgil ha promosso ben quattro quesiti contro diverse norme. Christian Ferrari, componente della segreteria nazionale della Cgil, ha spiegato che leraccolte superano il milione. A firmarlo anche diversi politici delle opposizioni, come la segretaria del Pd Elly Schlein. Per quanto riguarda l’Autonomia differenziata, i quesiti in ballo sono due: uno chiede l’abrogazione totale e il secondo l’abrogazione parziale della legge Calderoli.