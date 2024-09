Ci sono più incidenti ma diminuiscono le vittime | il rapporto ACI-ISTAT 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La prima vittima della storia per incidente stradale fu Bridget Driscoll, morta sul colpo a Londra il 17 agosto 1896 dopo essere stata investita da un'auto in marcia a non più di 8 miglia orarie. Si tratta del primo incidente automobilistico mortale della storia e ha riguardato un pedone. Da allora insieme all’incredibile sviluppo del traffico veicolarecresciuti di pari passo, feriti e purtroppo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno in tutto il mondo muoiono più di 1,35 milioni di persone instradali. In realtà, questi eventioggi il principale fattore di mortalità tra le persone di età compresa tra i 5 e i 29 anni, tra cui un numero ingente di pedoni, ciclisti e motociclisti, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Limitando lo sguardo al solo bacino nazionale la situazione è ugualmente preoccupante.