Chieti in fiamme azienda di materie plastiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un altro devastante incendio in Abruzzo. Dopo che nel pomeriggio un rogo ha distrutto la Kemipol in località Scerne di Pineto, nel teramano, questa sera un incendio è divampato alla Mag.ma Spa, in contrada San Martino di. Dice all'Adnkronos il sindaco di, Diego Ferrara: "Sono molto preoccupato, perché l'produce e lavora. C'è il potenziale pericolo, quindi, che vengano sprigionati fumi tossici. Chiedo alla popolazione di tenere le finestre chiuse almeno per la notte. Due sono le preoccupazioni: che si possano sviluppare fumi tossici e la vicinanza della ditta ad una zona densamente popolata. Sto uscendo adesso, con la Protezione civile per raggiungere il posto".