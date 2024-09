Chi è Christian Rosiello il bodyguard e amico di Fedez arrestato | Chiedi scusa o ti uccidiamo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chi è, ildiC’è anchedi, tra gli ultrà di Milan e Inter arrestati nella mattinata di lunedì 30 settembre nell’ambito di un’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi.è statoinsieme a Luca Lucci, protagonista di alcune intercettazioni proprio con il cantante, che non è indagato, e ad Alex Cologno, altrodiche lo scorso weekend era, così come, con lui durante una vacanza a Parigi. @Nemmeno Federico dice che mi adora ? suono originale – MillenniuMusic Allenatore di kick boxing,sarebbe stato assunto comedacon un regolare contratto di lavoro.