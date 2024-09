Cade in scooter morta 21enne Si chiamava Martina di Giulio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una ragazza di 21 anni,Di, originaria di Pesaro, ma residente intorno a Cesena, ha perso la vita ieri in un incidente stradale. Che è avvenuto alle 15.30 nel tunnel della Secante in direzione nord. La ragazza viaggiava in sella ad uno, alla cui guida c’era un giovane 27enne di Cesenatico che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo rimanendo illeso. La ragazza è invece è volata violentemente a terra. Subito soccorsa dai sanitari delle due ambulanze del 118 accorse sul posto insieme all’auto medicalizzata, le sue condizioni sono apparse gravissime. Trasportata a sirene spiegate all’ospedale Bufalini di Cesena, dove però poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. Anche il giovane è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, per essere sottoposto al test alcolemico.