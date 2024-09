Beautiful anticipazioni americane | Hope si avvicina a Carter

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024)Logan continuerà ad animare le vicende di, come si evince dalledella soap opera di Canale 5. La ragazza, in particolare, dopo aver preso una sbandata per Finn, sembreràrsi a. Ricordiamo che, dopo aver instaurato un rapporto di amicizia con il marito di Steffy, si è resa conto di esserne fortemente attratta. Brooke si è subito accorta dell'interesse della figlia per il medico e l'ha ammonita, ricordandole che finalmente le loro famiglie si sono riappacificate e questa infatuazione potrebbe compromettere gli equilibri faticosamente raggiunti. Nonostante le raccomandazioni di sua madre,ha continuato a frequentare Finn e i due si sono ancheti a causa del legame tra i loro genitori, Deacon e Sheila, i quali si sono sposati di recente.