Atalanta si ferma Brescianini | tornerà dopo la pausa per le nazionali di novembre

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bergamo, 30 settembre 2024 – Tegola per l’. L’infortunio subito da Marcodurante il finale del primo tempo sabato sera al Dall’Ara di Bologna si è rivelato più grave del previsto: il 24enne centrocampista di Erbusco ha infatti riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Lo stop preventivato è intorno ai 40 giorni, per cuipotrebbe rientrare solola sosta per ledi metào forse per il match precedente, quello del 10contro l’Udinese. Meno grave l’infortunio occorso venerdì a Isak Hien, fermo per i postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Il 25enne centrale svedese dovrebbe rientrarela sosta per le, fra una decina di giorni.