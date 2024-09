AORN Caserta inaugurato il nuovo reparto di Chirurgia Vascolare

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024). Il Dipartimento Cardio-dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” diincrementa di 14 il numero dei posti letto di degenza ordinaria messi a disposizione dell’utenza, interessando l’Unità operativa di Cardioche sale a 16 posti letto e l’Unità operativa diche sale a 14 posti letto. Il significativo aumento è il risultato dello sdoppiamento logistico dei due reparti, con lache trasloca in un’ala, al piano 1 dell’edificio C, completamente ristrutturata, resa più confortevole e attrezzata con dispositivi medici di ultima generazione per la cura dei pazienti.