Ammoniaca per cosa si utilizza e in che modo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dando una sbirciata tra gli scaffali del supermercato, è facile notare sempre qualche novità in fatto di prodotti per le pulizie domestiche: ma quali sono quelli realmente efficaci? A volte, non c’è bisogno di acquistare detersivi o igienizzanti “blasonati” per trovare ciò che ci serve davvero. Basta infatti scegliere l’ingrediente giusto per occuparsi delle faccende a tutto tondo, senza spendere troppi soldi: l’è uno di questi. Scopriamo aserve e in chevieneta in casa. Cos’è l’L’è un elemento molto comune nell’ambiente naturale nel quale viviamo: si tratta di un gas incolore (formula chimica NH3) che presenta un odore pungente e sicuramente caratteristico, impossibile da non riconoscere.