Agatha All Along | Il ritorno del Darkhold potrebbe far pensare a un cameo di Scarlet Witch?

(Di lunedì 30 settembre 2024)Allha fatto un altro accenno al possibiledelnel terzo episodio. Per la seconda volta in due settimane, i Marvel Studios hanno fatto riferimento al libro malvagio che ha creato tanto caos per tutte le persone coinvolte durante WandaVision. L’Harkness di Kathryn Hahn è bloccata nella prima prova di La strada delle streghe. Per sopravvivere, la sua congrega deve affrontare il proprio trauma e assemblare un antidoto alla pozione. Harkness è titubante a partecipare a questa prova, ma lo fa con riluttanza dopo che il “Teen” di Joe Locke l’ha convinta a farlo. Una volta ingerito il vino maledetto,inizia ad avere allucinazioni, proprio come la sua congrega. Tuttavia, una volta sotto l’incantesimo di quel liquore, vede il. E questosignificare molte cose per il futuro di questa serie.