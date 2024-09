Addio a Popoff è morto Valter Brugiolo Legatissimo allo Zecchino d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bologna, 30 settembre 2024 –, il piccolo cosacco infreddolito ci ha lasciati.Burgiolo, indimenticabile voce dell’eterno successo dello, èa 63 dopo una malattia breve ma molto aggressiva. Era nato nella Bassa bolognese, a San Venanzio di Galliera e lì ha continuato a vivere, anche se era rimastoall’Antoniano: era spesso tornato nel palco per raccontare la sua storia. Per spiegare ai bimbi che cosa significa vincere il concorso per canoro per bimbi più famoso della storia italiana. Sì perché il piccolo, a soli 5 anni vinse l’edizione del 1967 con il suo brano che è poi rimasto nei cuori e sulle labbra di generazioni di piccoli cantori. Assieme alla moglie Alessandra con la quale si è sposato da giovanissimo, ha formato una famiglia numerosa con 5 figli, molti ricevuto in affido.