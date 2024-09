Virtus Verona-Atalanta U23 oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv ediU23, match valido per la settima giornata del girone A di/2025. La formazione bergamasca cerca l’aggancio alle prime posizioni della classifica, sospinta anche da un buon inizio di stagione da 10 punti in 6 partite, in cui diversi giocatori si sono messi in mostra, su tutti Dominic Vavassori e Vanja Vlahovic. I veronesi però, reduci da tre stop consecutivi, proveranno a cambiare rotta tra le mura amiche.U23: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.