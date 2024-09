Un nuovo trailer di Voidwrought ne rivela l’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 29 settembre 2024) Kwalee, editore di giochi leader nel Regno Unito, e PowerSnake, sviluppatore indipendente svedese, sono lieti di annunciare la data di uscita del prossimo action-platformer 2D. Ambientato in un mondo disegnato a mano di orrori cosmici,uscirà su PC tramite Steam ed Epic Games Store e su Nintendo Switch il 24 ottobre 2024. Una demo giocabile è disponibile per il download su Steam e arriverà presto sul Nintendo eShop.permette ai giocatori di addentrarsi nelle rovine in via di disgelo della Prima Civiltà per colpire le divinità primordiali che vi dimorano.presenta ambientazioni drammaticamente disegnate a mano, dalla Superficie bruciata dalle stelle alla Spedizione abbandonata biomeccanica, abitate da oltre 70 nemici e 10 formidabili boss. L'articolo Undineproviene da NerdPool.