Studenti da dieci e lode Il Comune premia il merito | È un incoraggiamento

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ammininistrazione comunale riconosce l’impegno degliche si sono distinti nello studio e nei concorsi dello scorso anno scolastico. Ragazze e ragazzi sono statiti martedì, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo. Sono18 gli alunni, residenti in città e frequentanti la terza media negli istituti statali e paritari del territorio, risultati meritevoli di borse di studio del valore di 100 euro (12) e 200 euro (6), rispettivamente per la votazione di 9 o 10 e 10 e. Il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, e l’assessore all’Istruzione, Davide Tarlazzi, hanno avuto il piacere di incontrarli con le loro famiglie per un momento di festa.