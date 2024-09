Sella la Libertas Livorno è il primo ostacolo Esperienza e tradizione per il debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ha definita una finta neopromossa Di Paolantonio, lache questa sera sarà ospite di Cento alla Baltur Arena (palla a due ore 18, arbitrano Tirozzi, Tallon e Chersicla). Lanciata dall’entusiasmo del ritorno in Serie A dopo 30 anni, la squadra di Andreazza si candida come una delle mine vaganti del campionato, nonché come uno dei roster in assoluto tra i più esperti di tutta la lega. Clima da grande sfida, col Settore Zimmer al gran completo e un nutrito gruppo di tifosi provenienti dalla Toscana, in quello che a tutti gli effetti sarà un appuntamento con la storia in casa amaranto, viste le difficoltà degli ultimi anni e i tanti tentativi di riportarenel basket che conta: un obbiettivo che pian piano sta arrivando a termine, grazie anche alla spinta di una piazza da sempre calda e appassionata.