Porta a spasso il cane e cade in un canale | morto 51enne

(Di domenica 29 settembre 2024) Bergamo – Non ce l’ha fatta un uomo di 51 annito nella serata di ieri, sabato 28 settembre, al policlinico San Marco di Zingonia. Il cinquantenne era stato estratto da unirriguo vicino a casa, a Misano di Gera d’Adda, nel quale era accidentalmente caduto mentreva auno dei suoi cani. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, per causa in via di accertamento, è precipitato da una delle sponde ripide deled è finito nell'acqua di faccia in via San Lorenzo (c'erano circa 30 centimetri di acqua). A dare l'allarme la figlia della compagna, intorno alle 22.30, poi aiutata da alcuni ragazzi di passaggio a estrarre l'uomo dall'acqua.