Pensioni per il 73% assegno sotto i 1 500 euro netti E molti anziani rinunciano alle cure

(Di domenica 29 settembre 2024) I divari nel mondo del lavoro si riflettono sulle, perché le donne lombarde prendono in media cinquemilaall’anno in meno rispetto agli uomini. Il 73% dei pensionati in Lombardia, donne e uomini, percepisce meno di 1500al mese, con un importo lordo medio annuale di 25mila: dai 28milaall’anno della Città metropolitana di Milano ai 22miladella provincia di Sondrio. E la mancata perequazione, cioè la rivalutazione annuale degli importi in base all’aumento del costo della vita, ha colpito circa 710mila persone, circa il 27% dei pensionati lombardi: tra questi 457mila sono uomini, 253mila donne. Dati messila lente dalla Uil Pensionati Lombardia, pronta a scendere in piazza nell’ambito di una mobilitazione per chiedere provvedimenti per salvaguardare il potere d’acquisto.